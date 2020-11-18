〈雃博法說〉併購德氣墊床大廠 貢獻一年營收逾4億元

醫材廠雃博 (4106-TW) 今年 9 月收購德國氣墊床製造商 SLK 100% 股權，總經理陳恆偉今 (18) 日法說會中表示，SLK 年營業額約 1200 萬歐元 (約新台幣 4.06 億元)，將可挹注公司明年營運表現，另外 SLK 旗下有兩大產品，併購完公司產品線將更為完備，並規劃未來銷售佈局。

雃博之前取得 SLK 50% 股權，同時也是旗下客戶之一，今年 9 月則全吃 SLK 100% 股權。陳恆偉表示，SLK 有 65% 營收比重為氣墊床墊，在德國市占排名第二，旗下有上千個客戶，地區涵蓋歐洲、亞洲、北美與南美等，一年營業額約可達 1200 萬歐元。

法人看好，雃博除今年可依收購月份認列部分營收，明年則可全數認列，營業額將進帳逾 4 億元，營運可望大幅成長。

另外，SLK 旗下兩大產品，分別為間接性氣壓式加壓治療 (IPC) 與病患移位機，陳恆偉指出，IPC 主要治療淋巴水腫，近年營收成穩定成長，此兩項產品雃博均沒有研發，併入 SLK 後，可補足公司產品線，後續也將產品進行盤點，推廣至其他事業體或銷售地區。

其他海外市場部分，財會處協理陳世和坦言，過去 5-6 年布局印度、東南亞市場等，儘管醫材銷售有免關稅等優惠，但截至目前為止，布局狀況不盡理想，將把重心放回歐美等市場。