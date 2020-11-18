〈永豐金法說〉證券複委託業務大躍進 市占率居冠

永豐金 (2890-TW) 今 (18) 日舉行法說會，旗下永豐金證券今 (2020) 年複委託交易量大幅成長，前三季複委託收入達新台幣 15.9 億元，較去年同期成長 73%，金額創歷年同期新高，並已經超越去年全年複委託收入的金額。

永豐金證券總經理江偉源表示，今年以來複委託交易量呈現「雙位數」的爆發性成長，尤其零售業務表現亮眼，雙雙穩居市場第一名。

永豐金證券累計前 3 季複委託成交量 4925 億元，較去年同期成長 54%，市佔率 17.36%；8、9 兩月更是分別以市佔 18.6% 及 17.9% 成為市場複委託交易量第一名，其中，零售成交量 1~9 月達 1987 億元，較去年同期成長 44%，市佔率 18.17%，穩居券商複委託零售龍頭地位。

江偉源表示，複委託交易量及收入大幅成長主要有 3 大關鍵，包括：1. 客群多元成長，新冠肺炎疫情造成全球市場震盪回挫帶來投資機會，吸引觀望找買點的投資人加入複委託行列，9 月底複委託累計開戶數達 12.6 萬戶，較去年底成長 40%；2. 產品結構轉變，從過去以交易型商品為主逐步調整為交易與固定收益型商品並重，提供投資人多樣化理財工具；3. 數位平台大幅降低投資美股的難度，吸引一般散戶投資人參與。

江偉源指出，過去券商複委託主要以機構投資人及財富管理大戶為主，複委託平台為國內投資人打開投資美股的大門，樂觀看好業務成長趨勢，永豐金證券甫於 7 月推出「豐存股 - 美股」存股平台，提供小資族及因忙碌工作而沒時間盯盤的投資人透過定期定股的方式存美股，一股就可以存股，受一般散戶投資人好評，截至 9 月底，僅兩個多月的時間累積約定 4973 筆，資產管理規模 351.8 萬美元。

江偉源表示，「豐存股 - 美股」具有跨載具交易、友善介面、美股獨立存股帳戶等領先業界三大特色，讓存股變得跟網購一樣容易，此外、並運用大數據分析，每日針對不同客戶約定的存股標的，自動產出熱門人氣排行商品，「豐存股－美股」平台的推動，大幅降低複委託投資美股的難度，讓投資理財變得簡單容易，也是帶動該公司複委託大躍進的一大動力。