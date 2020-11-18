達方小金雞詠業11/19登錄興櫃 訂單滿手明年營收估增15%

達方 (8163-TW) 轉投資無線元件廠詠業明 (20) 日將登錄興櫃，董事長蘇開建認為，目前第四季需求強勁，展望樂觀，明年在 TWS、車用電子、Wi-Fi 6 網通產品發酵下，營運可望持續成長，法人估，詠業明年營收可望年增 15% 起跳。

詠業產品涵蓋各式無線通訊用之天線及模組、壓電元件與超音波傳感器之研發、製造與銷售，並提供線路保護元件整合解決方案，產品包含 TELA 晶片天線、Castle Patch 天線、Pillar 晶片天線。

詠業第三季營收 3.6 億元、10 月營收 1.27 億元，分別創單季、單月新高，公司表示，目前訂單狀況依舊不錯，稼動率滿載，前 10 月營收年增逾 2 成。

明年來看，詠業表示，目前 TELA 晶片天線在非蘋陣營 TWS(真藍牙無線耳機) 市占率領先，每月可出貨 1000 萬個藍牙晶片天線，明年也將因應中低階 TWS 推出新品，預計量可望進一步放大。

而詠業的 Castle Patch 天線，主要車載高精度衛星定位天線，供應給日系 Tier 1 車廠，也藉此打進所有日系汽車品牌供應鏈。

Pillar 晶片天線則應用在網通產品，隨著 Wi-Fi 6 設備多天線、小型化的趨勢，Mu Mimo 產品線，可以取代棒狀天線，也是明年看好的產品線之一。

此外，詠業也看好物聯網天線市場，也發展應用於水中或空氣中的超音波傳感器、智慧家庭、智慧工廠等領域。

而達方是在 2018 年 10 月，以每股 40 元、總價 9.6 億元，取得詠業 60% 股權，而在詠業登錄興櫃後，達方持股降至約 5 成，蘇開建表示，已經規劃好明年第三季申請上市，預計明年底可望轉上市。