雃博4月純益年增逾8倍 每股賺0.17元

醫材廠雃博 (4106-TW) 搭上防疫商機，股價連日走揚，今 (19) 日公布自結，4 月稅後純益 1700 萬元，年增 833%，每股純益 0.17 元。

雃博第 1 季營收 4.17 億元，季減 19.2%、年減 19%；稅後純益 743 萬元，季減 61.5%、年減 80%，每股純益 0.07 元。

雃博 4 月營收 1.45 億元，月減 19.05%、年減 0.15%；累計前 4 月營收 5.63 億元，年減 14.92%。

雃博指出，第 1 季受疫情影響，工廠復工較慢，不過近期疫情趨緩，醫院下單力道也逐步回穩，中國、台灣兩地產區已啟動加班生產，法人估，本季營運可望回到去年同期水準。

雃博推出陽壓呼吸器搭配新型呼吸管路配件整合方案，其中呼吸器主體為雃博既有技術產品，符合美國 FDA (k) 醫材許可及歐盟 CE 認證，其他零組件、耗材則是結合其他專利供應商。

董事長李永川表示，全球約有 9 成是輕、中度新冠肺炎患者，部分病患雖然看似無症狀，但其實血氧量不足，進一步可能產生沉默缺氧，有可能發生猝死，因此，透過醫院協助、社區醫師協助下，使用該呼吸器解決方案，可維持血液中血氧濃度及緩解缺氧情況。

總經理陳恆偉指出，目前包括英國、西班牙等醫院通路，都已談妥最終訂單量，最快 2-3 周內可開始出貨，另外，日本、墨西哥、巴西、哥倫比亞、埃及等國家，也上前詢問，法人看好，每套解決方案定價 300-600 美元，每筆訂單百台至千台不等，每筆訂單至少百萬元起跳，有助營運成長。