人民幣中間價升169基點 逼近29個月新高

受到市場對美國兩款新冠疫苗的樂觀情緒帶動，投資人風險偏好提升，加上預期聯準會及美國財政部未來可能推出更多寬鬆貨幣及財政政策下，美元指數表現疲弱。而周三 (18 日) 中國外匯管理局將人民幣兌美元中間價調升 169 基點，至 1 美元兌 6.5593 人民幣，中間價已創下 2018 年 6 月 27 日以來新高。

今日凌晨離岸人民幣收盤收在 1 美元兌 6.5481 人民幣，升值 262 基點，盤中人民幣最強時一度來到 6.5457，創下 2018 年 6 月以來新高，人民幣走升除了樂觀的中國經濟表現帶動外，美國遭受新冠疫情肆虐也是因素之一。

有分析指出，人民幣已經持續升值逾 5 個月，從過去數據來看，人民幣對美元中間價已來到 6.5 時代。若以中期角度來看，人民幣對美元會回到接近前期高點約 1 美元兌 6 人民幣的位置，也就是到 2021 年底人民幣會比目前水準再升約 10%。

中銀國際認為，中美兩國經濟基本面差異擴大是支撐人民幣走升的重要因素。今年中國率先控制住肺炎疫情，隨後經濟強勁復甦，而美國疫情則是起伏不定，近期的第二波疫情更可能拖累經濟復甦展望。

若未來中美在疫情和經濟復甦方面的差異持續擴大，那人民幣對美元仍有進一步升值空間。

今日凌晨離岸人民幣開盤一度欲挑戰 6.54 的支撐，不過隨後立即回貶走弱。截至上午 09:54 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5595 人民幣，貶值 132 基點，貶幅 0.2%。