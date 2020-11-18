〈每日外資外匯觀點〉疫苗利多中避險情緒隱約浮現 止不住美元跌勢

周二公布的美國零售銷售數據不如預期，市場避險情緒浮現，雖不利風險資產表現，但疫苗相繼傳出的好消息的樂觀情緒仍在延燒，美股三大指數跌幅縮小，美元指數跌破 92.5 後，周三進一步下跌至 92.2825 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Greg Daco 表示，新一輪的新冠疫情正打擊零售商，使其收入降低，夏季假期結束和刺激後的緊縮也對零售商造成傷害。

儘管市場對疫苗相關消息的樂觀情緒仍在，但也擔憂新冠疫情在歐美繼續惡化及帶來的經濟影響，利多和利空交集下，使得市場波動性減緩。

CMC 的 Michael Hewson 表示，疫苗的進度目無法立即處理目前正面對的疫情問題，漫長的冬天將至，疫情病毒要得到控制，可能要等到明年天氣變暖。

而美國政治存在不確定性，也令市場擔憂，瑞穗證券首席外匯策略師 Masafumi Yamamoto 表示，除非清除這個障礙，否則美元不會升值，尤其近期美元兌人民幣走勢格外疲軟。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 指出，目前疫情仍給歐美市場帶來的短期壓力，將迫使美國國會或聯準會採取更多的措施，美元將走低的趨勢非常清楚。

Moya 並認為，雖然歐美仍在與疫情苦戰，但疫苗的樂觀情緒已經到位，投資人對避險資金的流向缺乏信心，已有投資人放棄押注黃金多頭，疫苗的消息使得有黃金的長期吸引力下降。

道明證券建議本周外匯交易中，投資人應該考慮賣出歐元兌美元，建議在 1.17 做空歐元兌美元，止損點為 1.1975。

三菱日聯研究部預期在歐盟復甦基金可能延遲發布的情況下，歐元將面臨有限的下跌風險，但問題最終仍將解決。