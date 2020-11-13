比特幣穩於16200美元上方 更多分析師加入看漲行列

比特幣價格亞洲時間週五 (13 日) 穩於 16200 美元上方，24 小時漲幅接近 3%，儘管近日漲幅已大，仍有不少分析師看好未來幾個月的走勢。

其他替代貨幣大多未跟漲，僅萊特幣出現較大的漲勢，24 小時漲幅來到 5.68%。

(圖表取自 Investing.com)

自本月初以來，比特幣價格已經上漲 23%，尤其在美國大選結束後漲勢更猛。與漲幅相配合的是交易量，數據顯示，比特幣現貨交易量在過去 1 個月增加 270% 以上。據 Arcane 研究的數據，在 11 月 5 日當天的交易量，是自 3 月 13 日「黑色星期四」跌至 4000 美元以來，量最大的一天。

著名早期追蹤分析師，Fundstrat 加密貨幣分析師 Thomas Lee 表示，比特幣將再上漲，因為一些被稱為「鯨魚」的大型交易者，已經再次購買。

他表示，比特幣在 2018 年經歷了不景氣，在 2019 年的大部分時間裡，它一直在穩步攀升，很多舊的「交易鯨」都在買入。

比特幣這波漲幅受益於美元貶值，以及 PayPal(PYPL-US) 和 Square(SQ-US) 等更多主流公司的採用，然後隨著美國大選之後的不確定性，一路向上攀高。

另一名著名比特幣看漲的分析師 Brian Kelly 在《CNBC》Fast Money 上表示，比特幣還有很大的上漲空間，過往經驗顯示，比特幣通常在減半的第 2 年漲幅最大，他預測比特幣還有約 5 個月的上升空間。

但 Twitter 用戶並未因 Kelly 的發言而感到振奮，許多推文反而開始流傳，認為比特幣的「反向指標」出現，現在是賣出時間。自 2017 年以來，比特幣投資者流傳一個說法，「去做與 CNBC 建議相反的事情」。