IMD世界人才排名報告我排20持平去年 亞洲僅次新加坡、香港

瑞士洛桑管理學院 (IMD) 公布今年 IMD 世界人才排名報告，在全球 63 個受評比國家，台灣排名第 20 名，持平去年，在亞洲地區中，僅次於新加坡、香港，但優於韓國、日本、中國。

國發會表示，IMD 將人才報告指標分為投資與發展人才、吸引與留住人才、人才準備度三大類，台灣今年在三大類分別拿下第 26 名、第 25 名、第 15 名，展望未來將協同各部會落實三大人才策略，包含漸進擴充 STEM、設立半導體學院等。

國發會進一步表示，在吸引與留住人才類別中，排名較去年成長 3 名，主要是因「對外籍技術人才的吸引力」大幅進步 14 名，達第 34 名，顯示 2018 年政府積極強化攬才政策成效顯現，截至今年 10 月，就業金卡累計核發數近千張，也較過去 2 年累計核發數 541 張成長 1.8 倍。

投資與發展人才方面，國發會指出，衛生與健康環境是台灣優勢項目，排名全球第 5 名，較去年進步 1 名，也凸顯台灣在 COVID-19 防疫表現，不過在學徒制排名退步 1 名，顯示台灣仍需因應未來產業發展、人才需求提出對策。

國發會進一步表示，人才準備度較去年滑落 3 名，但仍保持全球前 15 名，雖然經理人國際經驗、績優經理人、語言人才符合企業需求等 3 項保持成長，但教育評比 (PISA 國家研究中心)、學校重視科學教育等則分別退步 6、2 名，也代表我國需強化培育數位人才。