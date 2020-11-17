美隆電明年兩大動能 營收拚優於今年

音響大廠美隆電 (2477-TW) 今 (17) 日舉行法說，董事長吳維忠表示，今年受疫情影響，營運不如預期，看好消費者在家時間拉長，家用音響需求提升，加上視訊會議音響需求同步增加，訂單能見度可看至明年第 1 季，力拚明年營收優於今年，獲利則受匯率波動壓力，估持平今年。

美隆電家用產品營收比重 45%、專業音響等商用產品 45%、車用占 10%；地區部分，美洲占 45%、歐洲占 40%、亞洲占 15%，資深協理吳堂誌表示，由於歐美持續實施居家上班，消費者在家時間拉長，家用音響、視訊會議相關音響需求大幅提升，目前訂單已看至明年首季。

吳堂誌指出，由於具備音質整合、客製化等製程優勢，去年打入小米智慧音箱供應鏈，累計出貨量約 30-40 萬顆，明年將供應新一代小米智慧音箱，且還有其他新客戶，明年家用音響營運可期。

美隆電上個月處分中國蘇州廠，預計明年上半年認列人民幣 6.98 億元 (約新台幣 29.8 億元)，吳維忠表示，認列此大筆金額後，公司營運有望更穩定，也正在規劃是否發放股利、進行投資。

美隆電因應美中貿易戰、分散產地，在印尼設立新廠，預計年底完工、明年投產，吳維忠說，不少美國客戶已要求轉往印尼廠，加上 5 月之後進入傳統電子旺季，為滿足客戶需求，產線測試會在明年第 2 季初前完成，目標印尼總產能比重可拉升到占整體 20%。

美隆電前 3 季營收 20.66 億元，年減 25.44%；毛利率 23.1%，年減 0.15 個百分點；營利率 4.19%，年減 4.66 個百分點；稅後純益 1.31 億元，年減 51.78%，每股純益 0.66 元。