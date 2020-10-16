美隆電蘇州廠獲當地政府徵收補償 明年上半年近30億元入帳

音響大廠美隆電 (2477-TW) 今 (16) 日宣布，旗下中國蘇州子公司美達科技，為配合蘇州市相成區開發建設需要，同意接受蘇州市政府購入相成區澄陽街道房屋辦公室，蘇州市政府將以總金額人民幣 6.98 億元 (約新台幣 29.8 億元) 作徵收補償，美隆電預計明年上半年認列。

美隆電以台灣為研發中心，生產基地涵蓋蘇州、東莞及印尼廠，其中，東莞廠佔整體營收比重 90%、台灣 10%，董事長吳維忠表示，該徵收計畫已與當地政府討論多時，陸續將產線轉移至其他廠區，預計明年上半年會全數遷移完成。

美隆電因應美中貿易戰、分散生產基地，陸續在桃園、印尼設立新產線，其中桃園廠除為研發基地外，近年增設人工智慧 AI 生產線，並於年初啟動試產，後續將依照客戶訂單狀況，調整產能。

印尼廠部分，吳維忠指出，由於印尼人力多，加上有客戶已在當地布局，對於未來銷售拓展有利，因此選在印尼蓋新廠，預計明年初啟動試產，產能規模將與東莞廠相當。

展望後市，資深協理吳堂誌表示，訂單能見度看至明年農曆年，不過擔憂疫情再起，客戶下單有趨於保守的情況，力拚明年營運優於今年。

美隆電 9 月營收 3.38 億元，月增 20.48%、年增 8.3%；第 3 季營收 8.2 億元，季增 16.98%、年減 15.11%；前 9 月營收 20.66 億元，年減 25.44%。