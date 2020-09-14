上洋商用洗衣業務動能看增 年底前有望掛牌上櫃

上洋 (6728-TE) 在空調銷售動能熱絡的帶動下，前 8 月合併營收年增 20.3% 至 8.75 億元，未受新冠肺炎疫情衝擊，上洋表示，除了代理的三菱重工分離式冷氣熱銷，商用洗衣事業持續新增大專院校和醫療院所合作客戶，獲利穩定；上洋也已獲櫃買通過申請上櫃案，法人預期有望於年底前掛牌。

由於今年夏季氣溫攀高，上洋表示，代理的三菱分離式冷氣銷售熱絡，3 月起每月銷售均較去年同期穩定成長，不受上半年疫情衝擊景氣影響。

除了空調銷售穩健挹注營收，上洋指出，大型醫院院內洗衣需求也未受疫情衝擊，進入下半年後，新增客戶大專院校和醫療院所達雙位數，商用洗衣事業成長可期。

上洋強調，大專院校和醫療院所的商用洗衣屬剛性需求，隨著合作客戶數和規模逐漸擴大，營運穩定持續增溫。

其中，合作的大專院校多為國立知名大學，學生宿舍人口多，隨著 9 月起各學校陸續開學，進入商用洗衣旺季，在冷氣銷售逐漸進入淡季後，可望接棒成為推升業績另一波成長動能。

上洋主要業務為代理銷售空調設備，以及洗烘衣設備暨提供商用洗衣服務，已於 8 月 20 日獲櫃買中心通過申請上櫃案，申請時資本額 2 億元，董事長為吳明富，推薦證券商台新綜合證券、元大證券和群益金鼎證券。