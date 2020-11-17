台股漲勢收斂續寫新高 外資連5買 三大法人買超149.28億元

護國神山今 (17) 日再度發動漲勢，助攻台股早盤大漲逾 200 點，攀上 13780.12 點歷史新高，但多頭激情退去後，賣壓隨即出籠，電子股漲幅收斂，終場指數上漲 41 點，收在 13593 點，續寫收盤新高，三大法人合計買超 149.28 億元，外資已連續 5 個交易日加碼台股。

台股持續創新高，今日成交值約 2360 億元，與昨日相去不遠。觀察籌碼面，外資呈現連 5 買，共買超 150.99 億元；投信仍賣超 0.62 億元；自營商則轉為賣超 1.08 億元，三大法人合計買超 149.28 億元。

台積電今日早盤一度大漲衝上 506 元，市值也突破 13 兆元大關，不過，隨著賣壓出籠，終場漲幅收斂至 0.3%，收在 485.5 元，仍續寫新高；大立光股價回神，一路在盤上表現，終場收 3330 元；鴻海一度翻黑，終場漲近 0.5%，收在 83 元。

高價股方面，股后矽力 - KY 今日賣壓沉重，終場重挫近 5%；祥碩、信驊、譜瑞 - KY 同步下挫，不過，亞德客 - KY、昇佳、和泰車、世芯 - KY 等，漲勢仍不俗。

今日資金再度輪動到太陽能族群，國碩、達能率先亮燈漲停，元晶漲逾半根停板，茂迪、聯合再生、太極、安集等漲勢也相當強勁。DRAM 和 NAND FLASH 市場第 4 季報價跌幅趨緩，記憶體族群也獲買盤進駐，南亞科及旺宏均大漲逾 4%，華邦電也有近 1% 的漲幅，品牌廠威剛同步漲近 2%。

繼輝瑞後，美國藥廠 Moderna 新冠疫苗研發再傳捷報，提振航空、觀光股士氣，旅行社雄獅、鳳凰、易飛網、山富等早盤強漲逾 7%，但激情過後漲勢隨即收斂，終場約漲 2-5%。生技股則呈兩樣情，疫苗股高端疫苗漲逾 6%，但口罩股恆大、康那香，額溫槍廠泰博、豪展及清潔用品大廠花仙子、毛寶等，均壓低整理。

法人表示，外資近期不斷買超，台股期貨淨多單口數持續增加，顯示外資對台股仍偏多看待，預期短期仍有高點可期，選股方面，可留意前三季獲利賺贏去年全年族群波段操作。