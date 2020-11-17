瑞典抗疫政策急速收緊 禁止8人以上公眾聚會

原本傾向不採強制措施抗疫的瑞典，週一 (16 日) 決定改採更積極的防疫措施，將禁止 8 人以上的公開活動，以期降低國內 COVID-19 的感染情況。

自年初疫情發生後，瑞典是少數未實行強制措施的國家，而且拒絕使用口罩。他們希望透過個人自主方式，建議人們勤洗手、保持距離和在家工作，來進行防疫。

然而，面對居高不下的感染情況，瑞典不再「佛系」，將允許公眾聚集的人數由 50 人收緊為 8 人。

這次的政策不再是建議，而是做為《公共秩序法》的一部分，記錄在法律中，意味著違反這些限制將受到嚴厲的處罰，可能是罰款或最高 6 個月的監禁。

這項限制僅針對體育賽事和音樂會等公共活動，並不適用於私人聚會。

瑞典病例增加情況 (圖表取自 thelocal.se)

瑞典首相 Stefan Löfven 警告民眾，情況可能變得更糟。他說：「即使社交場合不受法律的正式影響，也不應有超過８人的社交場合，這是整個瑞典乃至整個社會的新規範。」「不要去健身房，不要去圖書館，不要外出就餐，不要派對—取消活動！」

根據 Worldometers 網站的數據，瑞典在 11 月 11 日達到了每天 5764 個新病例的峰值。截至 11 月 16 日，瑞典共有 17.7 萬人確診。自疫情以來，瑞典平均每 1000 萬人口中有 6164 人因新冠肺炎死亡。