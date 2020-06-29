好不容易擺脫負利率 瑞典央行不走回頭路

去年 12 月 19 日瑞典央行以本國通膨率接近目標 2% 目標為由，升息 1 碼，終結實施了將近 5 年的負利率，成為全球近年來唯一擺脫負利率的央行，反映其對負利率可能產生不良副作用的疑慮增加，歷經半年後，預期周三央行利率決議仍沒有走負利率回頭路的可能。

即使今年疫情可能讓瑞典經濟萎縮超過 6%，也未能使瑞典央行放棄擺脫負利率的決心，取而代之的是，本周的央行會議決策中，官員們將堅持認為，量化寬鬆是對抗疫情衝擊經濟的主要工具。

Nordea 經濟學家 Torbjorn Isaksson 表示，如果瑞典央行這次降息，將存在很大的風險，那就是將永遠難以擺脫負利率政策，除非經濟能有更強勁的表現。

瑞典採取佛系抗疫，使得第一季 GDP(國內生產總值) 年增 0.4%，不封城的政策雖減輕了對經濟的打擊，但付出的代價則是瑞典在疫情中成為少數死亡數高於治癒數的國家，人均死亡率甚至居全球最高。

跟隨其他央行的腳步，瑞典央行也不得不採取刺激措施及量化寬鬆以減輕疫情的影響，瑞典央行已承諾購買 3000 億瑞典克朗 (約 320 億美元) 政府公債、地方政府債券以及商業票據。

SEB 調查中，大多數固定收益和貨幣投資者都認為，瑞典央行今年將擴大量化寬鬆政策，將近一半的受訪者預期周三的利率決策會議中將會採取行動，可能將量化寬鬆計劃延長到明年，並且可能在適當時候宣布購買公司債。

彭博社經濟學家 Johanna Jeansson 表示，瑞典央行 7 月 1 日的利率決策會議幾乎肯定不會考慮調整利率，但預計今年將會有更多機會購買資產。