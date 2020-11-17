日本超級電腦「富岳」再奪第一、蟬聯「四冠王」

由日本理化學研究所 (RIKEN) 與富士通 (6702-JP) 所共同研發的超級電腦「富岳」(Fugaku)，在 17 日 (週二) 所公布的超級電腦「TOP 500」排行當中連續兩期蟬聯第一。另外在其他幾項運算項目的排行當中也拿下第一，連續兩期達成「四冠王」壯舉。

超級電腦的全球排行在每年 6 月及 11 月公布。根據 11 月 17 日所公布的最新排行報告，日本超級電腦富岳的運算速度，達成每秒 44.2 京 (1 京 = 10 的 16 次方，1 萬兆)。

在這回排行，搭載於富岳上頭的所有高性能 CPU(中央處理器) 同時運作，運算性能較上次紀錄的 41.6 京，增加了 3 京左右，也拉大與排名第二的美國「Summit」(每秒 14.8 京) 之間的差距。

而這回第三名及第四名不變，分別為美國與中國的超級電腦。上回排名第七的美國超級電腦，則在這回上升至第五名。

富岳是日本在 2011 年拿下全球超級電腦排名第一「京」(Kei) 的後繼機種，上頭共搭載逾 15 萬顆的 CPU，幫助日本相隔約 8 年半後，再度奪下全球第一快超級電腦頭銜。

日本超級電腦「京」(Kei) (圖片：AFP)

在其他運算性能排行方面，富岳在產業應用的「HPCG」、AI 人工智慧的「HPL-AI」，以及大數據 (Big Data) 的運算性能排行，亦同樣奪下第一，連續兩期成為「四冠王」。

目前富岳以 2021 年度展開正式運用為目標，進行一連串測試，系統也接近完成階段。富岳在日前實際應用於理化學研究所與其他大學等單位所進行的共同研究，在新冠肺炎 (COVID-19) 的治療用藥探索，還有病毒飛散的模擬實驗繳出成績。