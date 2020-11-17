逾4兆日圓併購案成立 Docomo成為NTT全資子公司

日本電信業龍頭 NTT(9432-JP) 於週二 (17 日) 宣布，該公司針對上市子公司的日本第一大行動通訊公司 NTT Docomo(9437-JP) 所實施的 TOB 案，已於截止期限日的 11 月 16 日正式成立。

該項 TOB 案的股票應賣數量，在截至 11 月 16 日為止，共高達 8 億 1501 萬 5044 股，超過一開始所預估的買進下限 (1468 萬 6300 股)。NTT 也全數買進，總花費也跟著衝高到 4.25 兆日圓。而持股比率也拉高至 91.46%。

NTT 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

NTT 在今年 9 月 29 日宣布要將 NTT Docomo 完全子公司化。當時 NTT 持有 NTT Docomo 的 66.21% 股份，該項 TOB 案也於 9 月 30 日到 11 月 16 日之間展開。

在經過一連串的手續後，NTT Docomo 將成為 NTT 的全資子公司、完全私有化。而未來 NTT Docomo 的公司股票，也預計會從日本交易所下市。

至於那些沒有參與應賣的股東們，NTT 也將以每股 3900 日圓的 TOB 價格來強制買進。在對股東們作出宣告之後，也預估 NTT Docomo 股票會在 12 月的時候公告廢止、正式下市。

未來在完全私有化後，也將致力於 NTT Docomo 行動電話月租費的調降。而其他的 NTT 旗下公司，像是 NTT Communications 及 NTT Comware 在未來也將轉交 NTT Docomo 管理，藉以強化集團內部的合作關係。