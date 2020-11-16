公準半導體訂單強 營收、獲利將明顯優去年

精密儀器商公準 (3178-TW) 今年受惠半導體設備訂單成長，加上航太、顯示器相關零組件穩健，前三季每股純益達 2.03 元，已賺贏去年全年 1.22 元，第四季營運也與第三季相當，法人估，全年營收年增幅將達雙位數，獲利則隨營收規模擴大，也將明顯優於去年。

公準今年成長動能來自半導體，目前供應給歐系 EUV 設備廠的零組件已超過 200 樣，隨著先進製程推進，EUV 技術滲透率只增不減，有助相關訂單維繫動能，預計半導體將是今年成長幅度最大的產品線。

隨著歐系 EUV 設備廠來台擴大投資，也擴大在地化生產，公準也可望承接新訂單，預計明年將從既有的微影設備模組，跨入精密組裝模組領域，導入客戶新世代機台。

顯示器部分，公準提供給美系設備大廠，近期隨著面板市況回溫，終端客戶投資力道回穩，帶動相關設備零組件訂單穩健。

航太方面，由於疫情干擾，全球航空業面臨修正期，致動器成長幅度較先前預估收斂，公準坦言，今年相關業績表現不如預期，內部也下調成長目標，全年估較去年微幅成長。

公準今年前三季營收 9.68 億元，年增 20.4%，毛利率 27.5%，年增 3.84 個百分點，營益率 13.22%，年增 5.63 個百分點，稅後純益 0.91 億元，年增 74.47%，每股稅後純益 2.03 元。