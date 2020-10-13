〈財報〉嬌生Q3營收、獲利雙優預期 宣布上調全年財測

嬌生 (Johnson&Johnson) 週二 (13 日) 美股盤前公布 2020 年第 3 季財報，受惠於抗癌藥物及克隆氏症藥物銷售增長，嬌生 Q3 營收、獲利均優於預期，並上調全年財測。

儘管如此，稍早因傳出疫苗受試者出現不明原因症狀，迫使嬌生緊急暫停新冠疫苗臨床試驗。週二 (13 日) 美股盤前，嬌生 (JNJ-US) 跌 1.2%。

嬌生盤前股價 (圖：Investing.com)

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：210.8 億美元，年增 1.7%，高於 Refinitiv 預期的 202 億美元

淨利：35.54 億美元，年增 102.7%

稀釋後每股淨利 (EPS)：1.33 美元，高於去年同期的 0.66 美元

2020 年 Q3 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後淨利：58.68 億美元，年增 3.5%

稀釋後每股淨利 (EPS)：2.20 美元，高於 Refinitiv 預期的 1.98 美元

(圖：嬌生)

按業務部門來看，消費性產品部門營收為 35 億美元，年增 1.3%；製藥部門營收為 114 億美元，年增 5%，主要由抗癌藥物 Darzalex、Imbruvica，以及克隆氏症治療藥物 Stelara 銷售增長所驅動。

另外，醫療設備部門營收為 62 億美元，年減 3.6%，儘管該項業務備受疫情衝擊，與上季相比，Q3 的業績表現已反映出復甦腳步。

嬌生上月展開新冠病毒潛在疫苗的第三階段試驗，不過，因一位受試者出現不明原因症狀，嬌生週二 (13 日) 稍早緊急喊卡臨床試驗。

公司看法：

嬌生執行長 Alex Gorsky 表示：「受惠於醫療設備復甦優於預期、消費者產品業務持續增長，以及製藥業務的強勁表現，第三季財報反映出嬌生的優良業績和正向趨勢。」

Gorsky 認為在公司優異的策略及執行能力驅動下，對於今、明兩年的復甦及成長勢頭感到樂觀，因此上調全年營收及獲利預期。

2020 年基於 non-GAAP 全年財測：