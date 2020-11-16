台股飆漲278點收13551點再創歷史新高 台積電改寫天價貢獻大盤182點

護國神山台積電再度發威，今 (16) 日股價再創新高，市值突破 12 兆元關卡，半導體族群領漲，帶動台股大漲逾 200 點，終場大漲 278.5 點或 2.1%，收最高 13551.83 點，再度改寫新猷，成交值也放大至 2346.91 億元，而光是台積電就貢獻大盤漲點約 182 點。

台積電 ADR 上周五續寫新高，帶動今日股價開高走高，且漲幅不斷擴大，終場大漲 4.7%，收在 484 元，市值也來到 12.5 兆元，雙寫新猷；此外，光罩、旺矽、台燿、精測、帆宣、家登、弘塑等台積概念股，股價也都表現不俗。

蘋果 iPhone 12 系列新機銷售亮眼，蘋概股今日成為多頭指標，除了台積電外，鴻海同步上漲 1.4%，收在 82.6 元，創近 4 個月來新高；不過，大立光表現相對疲弱，終場跌逾 1%。其他蘋概股方面，玻璃廠正達股價也直奔漲停，組裝代工廠廣達及銅箔基板廠台光電均漲逾半根停板，新普、臻鼎 - KY、台郡、TPK-KY、日月光投控、台虹等，漲勢都相當強勁。

砷化鎵族群今日表現亮眼，宏捷科強勢亮燈漲停，收在 119 元；穩懋大漲近 5%，收在 332 元，創波段新高；全新同步漲逾 3%。PCB 族群也獲得資金進駐，軟板廠嘉聯益率先攻上漲停；柏承、健鼎受惠 HDI 板產能滿載，分別漲逾 6%、2%。

傳產族群普遍回檔修正，由半導體擔綱多頭大將，IC 設計指標股聯發科今日大漲近 3%，可望重返 700 元關卡；股后矽力 -KY 早盤一度衝上 2345 元，終場漲 5.5%，收在 2290 元，逼近歷史新高價；其他 IC 設計股買氣也很熱絡，創意也漲近 7%，瑞昱、力旺、原相、盛群等同樣獲買盤青睞。