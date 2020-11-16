【日盛投顧】指數震盪走揚 再創歷史新高

◆盤勢分析

1. 因上週美股四大指數收高、帶動周一亞股普遍上揚。台股早盤小高盤開出，在 2330 台積電、2303 聯電、2454 聯發科、2317 鴻海與台塑四寶推升下，指數一路震盪走高，終場收在 13，555.83 點，再創歷史新高。

2.OTC 指數同步走高，終場收在 168.49 點，創五日新高價。強勢板塊為半導體、電子族群。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股跳空高開，指數震盪走高收長紅 K 棒，再創歷史新高價，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：價量齊揚，後維持價漲量增趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，但 KD 值處於 80 之上高檔區。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 263.66 億元；外資 + 228.7 億元、投信 - 0.63 億元、自營商 + 35.58 億元。

半導體、設備、蘋概強勢

1. 半導體、設備：上週五台積電 ADR 勁揚 3.79%，2330 台積電開盤一路走高，收盤上 4.76%；帶動 2303 聯電、5347 世界先進跳空上漲。此外，相關設備股 2338 光罩、6223 旺矽、6510 精測、6196 帆宣、3680 家登、3131 弘塑等台積概念股表現佳。

2. 蘋概：蘋果 iPhone12 系列新機銷售亮眼，2317 鴻海股價創四個月來新高；供應鏈玻璃廠 3149 正達股價直奔漲停，組裝代工廠 2382 廣達及銅箔基板廠 2383 台光電均漲逾半根停板，6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、3711 日月光投控、台虹等漲勢強勁。

3. 網通、PCB：5G 再獲市場資金青睞，砷化鎵 8086 宏捷科強勢亮燈漲停、3105 穩懋大漲近 5%，創波段新高；2455 全新同步漲逾 3%。PCB 族群也獲得資金進駐，軟板廠 6153 嘉聯益率先攻上漲停；6141 柏承、3044 健鼎走強。

4. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙 11 與聖誕節相關受惠股。