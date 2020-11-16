美食-KY營運成長潛力強 股價衝1年來新高

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 第三季稅後純益 5.59 億元，寫 9 季以來新高，其中營益率優預期，且兩大主要市場中國、美國業務穩步上揚，營運展望看俏，激勵近期股價走強，今 (16) 日盤中再大漲 7%，最高來到 140 元，創 2019 年 11 月中旬以來新高。

美食第三季營益率攀升至 11.12%，季增 4.89 個百分點、年增 3.88 個百分點，優於法人預期，法人指出，儘管美食第三季關閉中國 15 家門市，但有效控管成本及關閉虧損門市，有利後市營益率提升。

另一方面，由於加州、德州疫情回穩，美食在美國第四季獲利提升可期，疫情過後的展店效益也可望更明顯，有機會回升至損平以上的水準。

展望 2021 年，美食歷經近年低迷後，將呈現營收、獲利雙成長，長期營運成長潛力強。

美食第三季合併營收 53.13 億元，年減 9.73%，營業毛利 31.97 億元，年減 8.15%，毛利率 60.18%，年增 1.04 個百分點，營業利益 5.91 億元，年增 38.53%，營業利益率 11.12%，年增 3.88 個百分點，稅後純益 3.93 億元，年增 65.05%，每股純益 (EPS)2.19 元。