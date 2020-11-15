銀行理財祭出招 債券團購平台投資低消百元起跳

銀行理財業務再祭新招，第一銀行與新創「湊伙公司」合推「債券團購平台」，只要 100 元就能參與國內外債券的團購投資，比起以往動輒 10 萬到 100 萬元的債券投資門檻相對親民，創國內債券投資理財首例。

第一銀行表示，此次合作除負責所有投資人的款項與債券信託，也透過第一銀行負責購入、賣出債券，換言之投資人必須是一銀的存款戶才能參與投資計畫，期望讓債券投資不再是有錢人的專利，透過金融創新將投資變成人人平等，以小額團購方式將投資機會分享給普羅大眾。

不僅投資門檻親民，在管理費、信託保管費最高為 0.5% 及 0.2%，讓小資族也能輕鬆入手，提升累積財富更多的選擇性。

第一銀行持續擴大金融科技創新動能，在尋求聯盟鏈之夥伴與創新應用外，積極與以區塊鏈技術為基礎的湊伙公司合作，透過區塊鏈紀錄所有債券交易資訊，讓民眾可以透過平台進行債券買賣業務，銀行則利用區塊鏈去中心化及不可竄改的特性，進行資訊與交易指示比對強化交易安全。

第一銀行更將服務與數位品牌「iLEO 數位帳戶」結合，若客戶不具第一銀行帳戶及網路銀行，可透過湊伙公司專屬連結，線上申請 iLEO 數位帳戶，成功後亦即可直接進行相關交易服務，改變傳統債券交易模式。

第一銀行自 2017 年起即投入區塊鏈技術研發，完成「供應鏈融資區塊鏈平台」POC 實驗，並於 2018、2019 陸續應用區塊鏈技術於「存放聯行清算帳戶餘額警示」、「外幣現鈔聯盟鏈平台」等落地應用。

另外，今年首季推出「區塊鏈檔案傳輸平台」，讓客戶可以藉此平台與銀行進行檔案傳遞，進而執行金融業務，提升客戶體驗並降低資料傳輸風險。