銀行業者奮力突「微」 逆勢推新台幣高利存款

今 (2020) 年以來受到新冠肺炎疫情影響，加上中美貿易戰等不確定因素，導致全球金融市場劇烈震動，銀行業者也紛紛跟著央行政策調降存款利率。然而，對於喜歡存錢的台灣人來說，為了追求相對安穩的資金存放，即使利息大幅縮減，許多民眾仍選擇將錢存放銀行。為滿足保守理財族的需求，少數銀行業者仍奮力突「微」，逆勢推新台幣高利存款，

根據日前銀行局統計，今年前 9 個月國銀存款增加逾 2.2 兆元，存款餘額突破 43 兆大關，創歷史新高，顯示喜歡存款的保守理財族還是很多。

有鑑於此，少數銀行業者包括王道銀行、安泰銀行、遠東銀行、匯豐銀行、渣打銀行等，近期奮力突「微」，推出新台幣高利活儲及定儲專案。

其中，尤以王道銀行最為積極，無論利率及額度皆相對優惠，定儲方面陸續推出固定年利率 0.88% 的新台幣 12 個月期定儲、固定年利率 0.9% 的新台幣 13 個月期定儲、年利率最高 1.1% 的新台幣二年期階梯定儲等專案，皆為單筆 3000 元以上即可起存、上限 2 億元，且不限存款筆數；另推出年利率最高 1% 的新台幣階梯活儲，優惠額度上限 200 萬元。

安泰銀行則推出固定年利率 0.7% 之新台幣 9 個月期定儲，單筆 10 萬元起存、上限 300 萬元；遠東銀行推出固定年利率 0.87% 之新台幣 12 個月期定儲，單筆 30 萬元起存、上限 4,000 萬元；匯豐銀行推出年利率最高 1.2% 之階梯活儲，優惠額度上限 100 萬元；渣打銀行推出年利率最高 1.15% 之階梯活儲，優惠額度上限 300 萬元。

銀行業者表示，各銀行多重存款專案，利率乍看沒有太大差異，但若拉高存款額度，利息總額則可產生明顯差距，建議退休族或有大額資金存款需求者，可以多加評估運用。