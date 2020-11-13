〈貿聯展望〉Q3匯損衝擊 EPS 3.83元 前三季每股賺9.49元

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，雖然營收、營業淨利均創高，但受匯損影響，稅後純益 4.96 億元，季減 0.7%、年減 5.4%，每股純益 3.83 元，前三季每股純益 9.49 元，也較去年衰退。

貿聯第三季營收 60.49 億元，季增 14.8%、年增 5%，毛利率 26.3%、持平前季、年增 1.3 個百分點；營益率 12.4%，季增 1.2 個百分點、年增 2.2 個百分點；稅後純益 4.96 億元，季增 0.7%、年減 5.4%，每股純益 3.83 元。

累計貿聯前三季營收 162.71 億元，年減 5.6%、毛利率 25.6%，年增 1.8 個百分點、營益率 10.6%，年增 0.9 個百分點、稅後純益 12.39 億元，年減 8.3%，每股純益 9.49 元。

貿聯表示，第三季由於疫情趨緩，下游供應鏈全面復工，數據中心、電器、車用線束需求強勁，帶動營收首度衝上 60 億元新高，在生產及費用優化下，營業淨利也衝上 7.5 億元同寫新高。

不過，第三季新台幣強勁升值，貿聯採用美金計價，因此單季業外認列匯損 1.98 億元，影響每股純益 1.52 元，貿聯表示，若扣除匯損影響，單季賺逾半股本，是歷史單季新高。

以各產品線來看，資訊科技類產品，數據中心電源線束出貨仍穩步爬升，但電腦周邊產品出貨因庫存調整而減緩；電器用線因歐亞地區復工，出貨回升，在家工作 (WFH) 也帶動小型家電需求上揚，出貨動能強勁。

車用線則受惠北美電動車積極復工，出貨恢復常態、運動車受益於疫情需求，出貨成長；醫療線束出貨維持穩定；工業用線束方面，半導體設備線束拉貨續強，惟季中中美貿易戰升高，短期拉貨力道略有收斂。

貿聯第三季各產品線營收占比，資訊產品 36%、電器 27%、車用 17%，工業 10%、健康 5%、太陽能 1%、光通訊 1%、其他 3%。