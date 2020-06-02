材料-KY向上游整合關鍵原料生產 年產6萬噸醋酐廠明年上線

材料 - KY(4763-TW) 持續向上游關鍵原物料的自主生產邁進，今 (2) 日董事會通過，以 5500 萬元人民幣 (折合約新台幣 2.3 億元)，在山東棗莊投資年產 6 萬噸醋酐廠，可滿足目前年約 3.5 萬噸的產能需求，在市價走高時也可外賣獲取利潤。

材料 - KY 的上游原物料包括醋酐及木漿，其中醋酐占成本比重 2 成，材料 - KY 對此關鍵原物料重大投資案，除充分掌握來源，也可向上游整合，有助毛利率攀升。

材料 - KY 投資的山東棗莊醋酐廠，預計近期內動工，施工期約 6 個月，2020 年底完工後，2021 年春節正式投產。

材料 - KY 的營收成長動能，來自中國客戶中煙公司密集提貨 2000 噸，最快 5-8 月入帳，新客戶對營收動能挹注將逐步攀升，也有助材料 - KY 今年營收走揚。

材料 - KY 今年首季營收 5.24 億元，稅後純益 1.26 億元，創新高，季增 23.52%，年增 81.13%，每股純益 2.5 元，是連 4 季毛利率站穩 3 成以上；每股擬配 4.7 元現金股利。

材料 - KY 今年第一季受惠外銷數量增加，2、3 月訂單、營收都超越去年同期，以目前接單及出貨估算，今年上半年營收年增約 15% ，下半年塑料級產品進入銷售旺季，今年營運不看淡，將成重要動能。

材料 - KY 在 2020 年產能投產規畫中，絲束與醋片產能將逐步在第 2 、 3 季開出，其中，絲束將增加 1 條新線 1000 噸，預期第 1 季完工，第 2 季投產，產能將從 1.4 萬噸增加到 1.5 萬噸；醋片則增加 5000 噸產能，估第 2 季完工、第 3 季投產，屆時產能將擴張到 2.5 萬噸。