iPhone 12 mini/Pro Max將登台 電信商週五預購祭優惠吸客

蘋果 iPhone 12 mini、Pro Max 第二波新機即將登台，電信商將於本週五 (6 日) 展開預購並祭出優惠活動，遠傳 (4904-TW) 最高可獲得 3600 元 Apple 配件購物金；台灣之星則祭出「地表最強換購計劃」，不限機種回收，最高再折 3000 元。

遠傳表示，iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Pro Max 定位鮮明，為 iPhone 史上螢幕最小、最大的兩款機種，其中 iPhone 12 mini 搭載 5.4 吋螢幕，機型輕巧、且性價比高；iPhone 12 Pro Max 則有 6.7 吋大螢幕適合追劇族，兩款機型在相機部分，具備廣角感光元件、長焦距鏡頭、防手震能力等，也成為攝影迷首選，此外，全新的 Apple ProRAW 與 LiDAR 光學雷達掃描儀，不僅優化 AR 效果，透過 5G 網路更大幅提升使用者體驗。

遠傳看好 iPhone 12、12 Pro 銷售量驚人，iPhone 12 mini/Pro Max 有望延續氣勢，遠傳將於 6 日晚上 9 點開放限量預購，完成預購並成功申辦，最高送出 3600 元 Apple 配件購物金，線上預購並申辦成功就送 PICO VR 眼鏡；13 日則在遠傳全台直營、加盟、德誼及網路門市盛大開賣。

台灣之星也宣布，即刻起開放預留資料，6 日晚上 9 點預購開跑，看好市場上有許多對小尺寸或大螢幕有偏好的果粉，第二波銷售力度預期仍將維持高檔。

台灣之星表示，iPhone 12/12 Pro 開賣，高達 7 成申辦用戶搭配「舊機換新機」優惠，因此推出「地表最強換購計劃」，不限是蘋果 iOS 或 Google 的 Android 機款，市場回收價外加碼再折最高 3000 元。