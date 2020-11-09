電信商第二波預購報捷 iPhone 12 Pro Max全數售鑿

蘋果第二波新機 iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini 在台開始預購，據電信商統計，線上預購半小時內，頂規 iPhone 12 Pro Max 512GB 搶購一空，其中，大容量、大螢幕的 Pro Max 仍是消費者首選，且新色太平洋藍持續位居預購冠軍寶座。

遠傳 (4904-TW) 表示，線上開放預購後，一小時內 iPhone 12 Pro Max 全數售罄，頂規版本 iPhone 12 Pro Max 512GB 在半小時內被掃空，且 12 Pro Max 和去年 11 Pro Max 相比，買氣成長 3 倍以上。

遠傳統計，iPhone 12 Pro Max 最受果粉喜愛，容量則以 256GB 最多用戶選擇，占預購量近 5 成；高達 7 成用戶選擇新色太平洋藍，其次為石墨色和金色；12 mini 具有輕巧便攜兩大優勢，以黑色和白色、容量 128GB 最受歡迎。

遠傳指出，超過 60% 預購用戶選擇 1399 元以上資費，相較去年同期成長 20%，有望帶動整體 ARPU(每用戶平均收入) 持續攀升。

台灣大 (3045-TW) 指出，iPhone12 Pro Max 256G 占整體預購量 6 成，顏色仍以太平洋藍最受歡迎，占整體 40%；iPhone 12 mini 128G 占 7 成，顏色黑色占 3 成。

iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Pro Max 定位鮮明，為 iPhone 史上螢幕最小、最大的兩款機種，其中 iPhone 12 mini 搭載 5.4 吋螢幕，機型輕巧、且性價比高；iPhone 12 Pro Max 則有 6.7 吋大螢幕適合追劇族。

兩款機型在相機部分，具備廣角感光元件、長焦距鏡頭、防手震能力等，也成為攝影迷首選，此外，全新的 Apple ProRAW 與 LiDAR 光學雷達掃描儀，不僅優化 AR 效果，透過 5G 網路更大幅提升使用者體驗。