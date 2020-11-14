〈能源盤後〉新冠病例仍竄升 美庫存增加 原油承壓收低 但本週仍見漲8%

週五 (13 日) 交易，原油期貨價格收低，因 COVID-19 病例迅速增加，以及美國原油庫存意外增加構成壓力，但因週一候選疫苗進展帶來的動力仍讓本週油價上漲。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，「本週油價令人振奮，經過連續多日的上漲後，疫苗帶來的興奮心情也開始沉澱下來。顯然，戳破氣球的大頭釘是美國原油庫存意外的增加，甚至超過了最悲觀的預期。」

EIA 週四公布，截至 11 月 6 日當週，美國原油庫存增加 430 萬桶。

產業貿易團體 API 週二稍晚公布，上週美國原油供應量減少 510 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 原油供應量下降 300 萬桶。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 99 美分或近 2.4%，收每桶 40.13 美元。

根據道瓊市場數據，本週 WTI 最前月契約的價格，仍收高近 8.1%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 75 美分或近 1.7%，收每桶 42.78 美元，但本週仍見漲 8.4%。

WTI 原油價格本週迄今上漲 10% 以上，而 Brent 原油也約莫上漲 10%，係因週一製藥廠輝瑞和 BioNTech 公布新冠候選疫苗的有效性高達 90% 後， 激勵原油連日上漲。

然而，分析師認為，疫苗到成功問世、分銷配送可能還要花好幾個月，市場部分焦點已經又移到新增確診人數激增的情況，而有些拉回。

但分析師表示，疫苗的進展應會成為油價的樓地板。RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告指出，「儘管疫苗對近期內的石油需求不會有影響，但這積極的消息仍會讓投資者在進一步做空之前三思。」

此外，OPEC + 會議在即，「預計悲觀的壓力會主導市場，直到 OPEC + 正式將供應量這張牌打出來，這可能會 12 月的復甦鋪路，因為所有跡象顯示 OPEC + 將會延長現行減產配額 3-6 個月。」

OPEC + 下週出將召開技術會議，但決策會議必須到 11 月 30 日才舉行。

與此同時，Baker Hughes 週五公布，本週活躍的石油鑽機平台數量連續第 8 週增加。

其他能源商品交易

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 2.995 美元，本週漲幅 3.7%。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 1.1254 美元，本週仍上漲 3.8%。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 1.2042 美元，本週仍上漲 5.4%。

EIA 週五公布，上週 (11/6 止) 美國國內天然氣供應量增加 80 億立方公呎。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 天然氣供應量下降 40 億立方英呎。