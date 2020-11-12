〈鴻海法說〉MIH平台90家廠商有意加入 明年切割獨立時程提前

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉透露，MIH 電動車開放平台上線以來，已經有 25 國、90 家企業表達參與合作意願，他強調，目前看來對營運的實質貢獻將由 2025 年提前至 2023-2024 年，而平台也預計在明年 6 月底切割出來。

劉揚偉指出，先前預估 MIH 平台到 2022 年會開始看到效益、2025 年會顯著營運，現在看起來，雖然一樣在後年發酵，但 2023-2024 年可望提前顯著貢獻。

據了解，MIH 聯盟由鴻海創建，目前仍屬於內部組織，但依照劉揚偉規劃，明年 6 月底前會成為獨立的組織，鴻海與鴻華將是 MIH 的創始會員，至於聯盟的章程將在 MIH 聯盟獨立後，由創始會員共同訂定。

劉揚偉強調，作為創始會員，鴻海和鴻華會把 MIH 平台現有的資料和技術無償跟分享，透過集團全球運營的經驗與實力，集結平台設計能力，提供必要資源，來縮短開發時程、降低開發成本，確保 MIH 聯盟成功。

而目前表達有意加入 MIH 電動車開放平台的 90 家企業中，不乏國際知名企業，包括 AWS、高通 (Qualcomm)、微軟 (Microsoft)、德州儀器 (TI)、Rohm、聯發科 (2454-TW)、寧德時代等，這些夥伴都將一同參與 MIH 開放平台的合作與推動。也歡迎大家加入創始會員。