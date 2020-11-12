〈鴻海法說〉劉揚偉證實參與馬來晶圓廠股權競標投資案 最快年底有結果

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日證實，集團參與馬來西亞 8 吋晶圓代工廠亞矽佳晶圓 (Silterra Malaysia Sdn Bhd) 的競標投資案，最快年底會有結果。

市場 9 月中傳出，鴻海擬參與 Silterra 的競標投資，當時公司並未證實，不過，劉揚偉在今日法說會中也證實此事，但投資金額不便透露。

劉揚偉進一步指出，全球 IC 不是只有台積電 (2330-TW) 先進製程的大 IC，很多小 IC 也很關鍵，像是電動車也會用到，這個投資案也是集團 3+3 的相關佈局之一。

劉揚偉表示，最近 8 吋晶圓需求非常火紅，鴻海也很早就有看到，近期市場缺料跟小 IC 也有很大的關係，鴻海也有受到影響，但影響不大，至於明年供需吃緊狀況是否延續，劉揚偉認為，看來短時間很難有新的晶圓廠開出，整體還是要看需求狀況。

根據 IC Insights 統計，Silterra 產值排名全球第 16，生產產品應用包含消費電子，數據通信網絡、工業、醫療等領域，而除了鴻海外，參與競標案的還包括德國的 X-FAB、與馬來西亞當地的 Green Packet Bhd 和 Dagang Nexchange Bhd(DNeX) 財團。