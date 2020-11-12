三大法人買超57億 聯手大砍面板雙虎

傳產金融熄火，台股攻上「萬三」後繼無力，內外資買盤同步縮手，三大法人買超金額腰斬剩 57.25 億元，而面板雙虎遭三大法人聯手調節，其中群創賣超 8 萬餘張、友達賣超 3.9 萬張，賣壓相對沉重。

三大法人中外資與自營商同步站在買方，但金額分別縮水降至 57.25 億元、8.18 億元，投信賣超 6.92 億元。

外資買超前五大標的分別為新光金 2.5 萬張、長榮 1.7 萬張、南亞科 1.5 萬張、聯合再生與台積電分別獲買超 1.3 萬張，散熱族群奇鋐也獲外資青睞買超近 1.2 萬張，推升股價量漲停紅燈。

賣超前五大標的包括面板雙虎群創、友達，分別遭外資調節 7.1 萬張、3.1 萬張，元大滬深 300 正 2 遭賣超 2.7 萬張、元大台灣 50 反 1 也有 1.4 萬張賣壓，另外，強茂與友訊也各遭外資調節 1.1 萬張。

自營商買超前五大清一色是 ETF，包括元大 S&P 原油正 2 買超 2.1 萬張、台灣 50 反 1 買超 2.1 萬張，國泰永續高股息 8944 張、街口布蘭特油正 2 買超 6973 張，國泰美國道瓊正 2 買超 3126 張。

元大滬深 300 正 2 遭調節 8382 張、元大高股息賣超 8337 張、富邦 VIX 賣超 7224 張、元大 S&P 黃金正 2 賣超 3181 張、富邦 NASDQA 反 1 賣超 2844 張。

投信買超前五大分別為鴻海 4879 張、中信金 3438 張、晶電 2300 張、富邦金 2158 張、統一 1858 張；賣超前五大分別為：元晶 10544 張、群創 8502 張、友達 7251 張、旺宏 2728 張、台達化 2449 張。