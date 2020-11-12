〈台股盤後〉電子族群交易比重回升至7成 守住5日線收13221點

台股今 (12) 日開高走低，指數開盤一秒衝上 13324.86 點創波段新高後節節敗退，盤中一度下跌逾 130 點，資金回頭改抱電子族群，終場跌幅收斂下跌 40.41 點，收 13221.78 點，守住 5 日線，但成交量萎縮至 2094 億元。

美股期貨盤翻黑，拖累主要亞股跌多於漲，台股亦難以倖免，資金翻臉棄守航運、金融族群，回頭改抱電子族群，但個股表現岐異頗大，權值股表現疲弱，次族群中散熱、PCB 受資金青睞，早盤指數衝上 133242 點波段新高後翻黑下挫，拖累指數震盪拉回。

今天盤勢主要由電子族群領銜，成交比重回升至 7 成以上，包括 PCB、被動元件與散熱族群表現相對亮眼，昨 (11) 日受資金追捧的金融、傳產則遭資金調節股價由紅翻黑；另外，面板、節能概念股同樣被鎖定提款日 K 連黑。

散熱族群成為資金追捧焦點，指標個股的奇鋐、泰碩雙雙攻上漲停，泰碩、超眾、健策、力致股價同步翻紅。

PCB 的華通、南電、臻鼎 - KY、嘉聯益、金像電同樣是買盤追逐標的；被動元件中的凱美、立隆電股價翻紅，指標個股國巨表現疲弱，終場上漲

相較於散熱、PCB 股價風光，面板雙虎友達、群創則在外資、投信賣壓調節下，股價持續翻黑導致日 K 連黑。

另外，太陽能族群中包括茂迪、元晶與聯合再生股價在美國大選題材轉弱後，拖累股價拉回走跌。

法人指出，從台股今天跌幅逐漸收斂、成交量萎縮來看，研判賣壓應是來自於漲多獲利了結，市場部分投資人態度仍相對惜售，但考量買盤追價意願有限，留意部分漲多低基期個股的拉回風險。