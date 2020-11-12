玉晶光Q3賺近一個股本 前三季EPS 18.47元

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (12) 日公布最新財報，第三季稅後純益 10.52 億元，季增 1.13 倍，年減 19.16%，每股純益 9.44 元，累計前三季稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

玉晶光第三季獲利較去年同期衰退，主因美系主要客戶新機遞延上市，且第三季匯率及舊產品降價，還有新產品初期良率待提升，導致第三季毛利率下降，在第四季需求旺盛及良率應有機會改善的情況下，獲利表現可期。

玉晶光今年第三季營收 51.88 億元，毛利率 42.3%，季減 0.55 個百分點，年減 6.97 個百分點，稅後純益 10.52 億元，季增 1.13 倍，年減 19.16%，每股純益 9.44 元。

玉晶光 2020 年前三季營收 109.75 億元，毛利率 42.78%，年減 2.52 個百分點，稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

玉晶光 10 月營收 16.54 億元，月減 11.08%，年增 12.63%，營收較上月衰退，主要是因中國十一長假未全線加班，導致產出減少，公司認為，目前客戶端需求仍強，估 11 月、12 月後，產出將恢復正常，第四季營運估淡季不淡，且第四季需求旺盛及良率有機會改善的情況下，有助獲利改善。