玉晶光Q2獲利強年增1.25倍 EPS 4.39元 上半年每股賺近9元

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今年第二季受惠 iPhone SE2 鏡頭挹注下，本業獲利亮眼，今 (29) 日公布 6 月及第 2 季自結，單季稅後純益 4.89 億元，季減 4.3%，年增 1.25 倍，每股純益 4.39 元，上半年稅後純益為 10.01 億元，年增 3.49 倍，每股純益 8.98 元。

玉晶光廈門投資的新產能預計第三季全面開出，加上取得 TOF 鏡頭訂單，第三季營運表現將更亮麗。

玉晶光 5 月單月營收站穩 10 億元之上，6 月更衝上 11.09 億元，月增 8.14%，年增 29.33%；第二季營收 30.71 億元，季增 13.84%，年增 46.64%，上半年營收為 57.68 億元，年增 79.91%。

玉晶光 6 月單月稅後純益 1.77 億元，為第二季裡單月新高，第二季稅後純益 4.89 億元，季減 4.3%，年增 1.25 倍，每股純益 4.39 元，較第一季 4.59 元略微下滑，但本業獲利能力不遜色，主要還是第二季有匯損及未分配盈餘課稅 5%，造成稅後純益略低於首季。

玉晶光上半年稅後純益為 10.01 億元，年增 3.49 倍，每股純益 8.98 元。

玉晶光 2020 年擁兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加 TOF 新應用，非蘋手機陣營訂單也是另一大成長力道，外資多次出具報告看好玉晶光前景。

美系外資先前預估，玉晶光 2020 年第三季營收將較第二季的 30.71 億元季增 65%，毛利率上看 49.1%，每股純益估達約 11.9 元。