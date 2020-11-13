國旅大爆發挹注 四大飯店集團走出疫情陰霾 Q3獲利創高

飯店集團陸續公布財報，雲品 (2748-TW)、老爺知 (5704-TW)、高野 (2736-TW) 和夏都 (2722-TW) 受惠國旅需求爆發，第三季獲利交出亮眼成績單，雲品第三季獲利年增逾 350%，創三年來同期高點，老爺知年增近 260%、夏都年增 130%，雙創單季新高，高野年增逾 500%，創 2016 年第二季以來新高。

雲品第三季合併營收 4.6 億元，年減 10.18%，營業毛利 1.28 億元，年減 2.14%，毛利率 27.87%，年增 2.29 個百分點，營業利益 3923 萬元，年增 102.54%，營業利益率 8.52%，年增 4.74 個百分點，稅後純益 3085 萬元，年增 352%，每股純益 0.41 元，來到三個季度高點，也是三年來同期高點。

老爺知第三季合併營收 1.28 億元，年增 40.45%，營業毛利 6297 萬元，年增 75.73%，毛利率 49.22%，年增 9.88 個百分點，營業利益 3274 萬元，年增 227.35%，營業利益率 25.59%，年增 14.61 個百分點，稅後純益 3010 萬元，年增 259.23%，每股純益 0.77 元，創單季獲利新高。

高野第三季合併營收 2.04 億元，年增 32.82%，營業毛利 1.23 億元，年增 85.56%，毛利率 60.47%，年增 17.19 個百分點，營業利益 4113 萬元，年增 338%，營業利益率 20.19%，年增 31.43 個百分點，稅後純益 3978 萬元，年增 521%，每股純益 0.81 元，創 2016 年第二季以來新高。

雲品指出，第三季受惠國旅需求明顯升溫，加上政府積極推動振興三倍券、安心旅遊補助政策，以及祭出多項住房、餐飲優惠活動，第三季營收較上季大幅成長 90%，其中，日月潭雲品溫泉酒店第三季平均住房率明顯較去年同期的 72% 攀升至 90%，而君品酒店積極拓展餐飲業務，也挹注良好營運現金流。

展望第四季，在疫情的不確定性下，雲品指出，隨著國旅住房與未來宴會訂單逐步認列，期待營運成績能維持疫前水平。

老爺知指出，不僅 10 月連假期間訂房爆滿，樂觀看待 11-12 月表現也不會差。

寒舍 (2739-TW) 第三季獲利持續衰退，不過，寒舍表示，隨著疫情趨緩下，外出旅遊和用餐的人潮回穩，礁溪寒沐酒店暑假過後來客仍暢旺。

晶華 (2707-TW) 則表示，雖台北晶華酒店無國際境外旅客，導致整體獲利仍較去年同期衰退，不過，旗下晶泉丰旅、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店等獲利均成長。