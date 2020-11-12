趕緊備份相片！Google相簿明年6月起取消免費無限容量上傳

谷歌 (GOOGL-US) 週三 (11 日) 宣布，自 2021 年 6 月 1 日開始，Google 相簿將取消原本免費而且無限容量的相片儲存，所有上傳到 Google 相簿的相片都將計入用戶基本的 15GB 免費儲存空間當中。

谷歌表示，從 Pixel 手機上傳的相片將不受這項新規定限制， 使用 Pixel 的用戶仍然可以免費且無限容量的上傳高畫質照片。

谷歌發現，約有 80% 的用戶需花上約 3 年的時間才會達到 15 GB 的儲存上限，但這仍對 Google 相簿用戶而言是個令人震驚的消息，若用戶自該功能推出後持續上傳新相片，目前也儲存長達 5 年多的相片與影片。

谷歌的新規定與當初 2015 年推出 Google 相簿時的說法大相徑庭，當時該公司承諾 Google 相簿將免費提供用戶能無限制上傳高畫質相片與影片，如今大幅調整，顯然是為了促使用戶加入 Google One 的雲端付費方案，該方案能以每個月最低 1.99 美元取得 100GB 的儲存空間。

儘管谷歌取消免費儲存的政策，谷歌的免費容量仍比蘋果 (AAPL-US) 提供的 5GB 來得多，蘋果方案在超過 5GB 容量後，每月需至少支付 0.99 美元才能獲得 50GB 的儲存空間。

不過，相比之下蘋果的 Apple One 方案可能更吸引人，因為蘋果的 Apple One 方案還包含訂閱 Apple Music、TV + 以及 Arcade 等服務。

此外，若加入亞馬遜 (AMZN-US) 的 Amazon Prime 會員亦能獲得無限容量的相片儲存空間，也是自谷哥取消免費、無限量上傳後另一個雲端儲存的選擇，不過亞馬遜的 Prime 會員年費為每年 119 美元。