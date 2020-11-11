〈陸股盤後〉監管打壓 科技股重摔 創業板指大跌逾3%

周三 (11 日)A 股三大指數開低走低，受到美國科技類股持續回檔，再加上中國政府頻頻出招針對網路科技企業而來，導致科技類股全面重挫，創業板指更大跌逾 3%。

從螞蟻集團上市被攔下後，中國政府高調宣布要管理科技金融創新，緊接著再推電商平台反壟斷的監理制度，一波波的利空都朝向網路科技領域而來。面對這一大利空，資金不斷逃出今年漲幅已高的科技類股。

盤面上，白酒、煤炭、水泥、鋼鐵等類股逆勢上漲，航空、電子訊息、軟體服務、電子元件、醫療等族群跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.53%，報 3342.2 點；深證成指下挫 1.95%，報 13720.17 點；創業板指大跌 3.31%，報 2681.52 點。今日滬深兩市成交金額再萎縮，達人民幣 8700 億元，日減 11%。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 9.3 億元，其中滬股通賣超人民幣 34.2 億元，深股通買超人民幣 24.9 億元。

產業消息

近期在中國多地的水泥報價紛紛上漲，東北地區水泥價格大幅上漲，部分地區水泥價格已經超過人民幣 500 元 / 噸，最高價格來到人民幣 655 元 / 噸，利多消息帶動水泥類股走勢，天山股份、正源股份紛紛漲停，四川金頂大漲 8.3%、上峰水泥飆升 5.8%。

法人出具報告指出中國鋼鐵的庫存持續下降，同時鋼材價格繼續走升，刺激鋼鐵類股上漲，韶鋼松山漲停、八一鋼鐵大漲 4.1%、南鋼股份勁揚 3.8%。

法人觀點

萬聯證券認為，從中短期來看，製造業、可選消費等族群估值慢慢在回復中，而中國第四季出口預期仍將保持強勢，出口相關的產業鏈仍有上漲空間。長期來看，可留意綠色經濟和創新型科技企業，及十四五規劃重點關注的科技產業，如新能源汽車、數位經濟、高階設備等。

