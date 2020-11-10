中國宣布介入電商平台間競爭 網科股倒一片

周二 (10 日) 中國主管機關宣布計劃將推出新規定嚴格監管中國網路平台壟斷問題。利空消息重挫網路科技類股，阿里巴巴、騰訊 H 股均重挫逾 4%，美團 H 股更崩跌逾 10%。

資料來源: 東方財富網, 阿里巴巴 H 股日線走勢

中國市場監管總局就「關於平台經濟領域的反壟斷指南」向市場公開徵求意見。內容主要強調是為了預防和制止互聯網平台經濟領域壟斷行為，降低行政執法和經營者成本，加強和改進平台經濟領域反壟斷監管，保護市場公平競爭，維護消費者利益和社會公共利益，促進平台經濟持續健康發展。

該指南制止具有市場支配地位的平台經營者，可能濫用市場主導地位，沒有正當理由以低於成本的價格銷售商品，或對交易對手進行限定交易，或實行搭售及附加不合理交易條件等等情事，予以糾正、制止。

當中以「二選一」的問題最困擾品牌廠。中國許多大品牌和商家都已被捲進電商平台間的競爭中，面臨「二選一」的艱難抉擇。

所謂「二選一」，指電商平台基於技術或規模優勢，逼商家與其簽訂「獨家合作協議」，保證產品只能透過該平台銷售。

中國國家市場監督管理總局上周五已針對規範網路經濟秩序進行行政指導視訊會議，當中有阿里巴巴、騰訊、京東、美團、字節跳動、快手、滴滴、百度、新浪微博、拼多多、餓了麼等等 27 家中國主要網路平台企業共同參與。

