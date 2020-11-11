A股納入MSCI滿周年 新納入益海嘉里、瀾起科技、長城汽車

周二 (10 日)MSCI 於美國盤後公布半年度指數審核報告，內容顯示 MSCI 中國全流通指數（MSCI China All Shares Indexes）新增納入 60 檔個股，剔除 55 檔。以市值計，新增最大的 3 檔個股為食用油大廠益海嘉里、百濟神州 ADR 和 「中國電子煙第一股」思摩爾國際。

資料來源: MSCI

MSCI 中國 A 股在岸指數將新增納入 58 檔個股，剔除 23 檔。以市值計，最大的 3 檔新增個股為益海嘉里、長城汽車和瀾起科技。

資料來源: MSCI

同時，MSCI 中國 A 股在岸小盤股指數新增 293 檔個股，剔除 22 檔；MSCI 中國全流通小盤股指數新增 354 檔個股，剔除 45 檔。

一年前 MSCI 於 11 月發佈半年度指數評估結果時宣佈，將中國大盤 A 股納入因子從 15% 提升至 20%，作為 A 股納入 MSCI 三階段的最後一步，該次擴大納入比重大幅提升 A 股在 MSCI 指數中的權重，MSCI 全球指數和 MSCI 新興市場指數納入 A 股權重分別提升 0.22% 和 1.44%，並且也是首次大規模納入 A 股中盤股。

而 A 股分三階段納入 MSCI 指數已過一年，根據 Wind 數據顯示，截至 11 月 6 日收盤，外資在 A 股二級市場的持股數量約為 928 億股，持股市值達人民幣 2.3 兆元，較 2019 年底的 817 億股和人民幣 1.57 兆元，分別增長 13.5% 和 45.8%。

值得一提的是，在納入 MSCI 推動外資加速佈局 A 股市場的同時，作為公募市場的主題產品—MSCI 基金也在近一年成果豐碩。數據顯示，近一年內可統計的 54 檔 MSCI 主題基金的平均淨值成長率約 30%。