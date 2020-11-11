〈MSCI調整〉A股成分股增 法人估上証指3100-3500區間震盪

MSCI 於今 (11) 日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據 MSCI 的說明，本次 A 股的成份股新增等 39 檔，刪除 32 檔，MSCI 中國 A 股指數成分股總數增加至 482 檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。投信業者預期，陸股短期漲多回檔後，上證指數將維持 3100~3500 區間震盪，建議逢低長線佈局。

MSCI 自去 (2019) 年 2 月底宣佈增加中國 A 股在 MSCI 系列指數中的權重，將中國 A 股的納入因子從 2 月的 5% 逐步增加至 11 月的 20%，並同時納入包含創業板在內的中型股，A 股權重也隨著不斷提高，而在科創板掛牌的股票則因未具滬港通資格，尚不符合成分股選取標準。

投信業者指出，從北上資金流向可以發現，雖然今年以來 MSCI 並未進一步調升 A 股納入因子，然而在中國疫情控制得當，且進出口貿易優於預期的表現下，海外資金依然持續增配 A 股，今年以來透過陸股通的北上資金累積超過 1300 億人民幣，顯見 A 股市場已逐漸成為國際資金資產配置不可或缺的一環。

觀察今年以來（截至 11 月 10 日）陸股表現，上證指數上漲 10.16%，滬深 300 指數上漲 20.93%，相較於全球主要國家，表現相當優異；同期間外資投資指標之一的 MSCI 中國指數上漲 27.86%，而專注 A 股投資的 MSCI 中國 A 股指數漲幅更達 28.92%。在全球受疫情影響股市表現普遍不佳的背景下，中國股市率先走出反彈行情。而在海外資金加持下，表現更是亮眼。

10 月底召開的五中全會指出，十四五規劃以「雙循環」與「科技創新」為主軸，高端設備要能自給自足，預料半導體產業將是重中之重，成長股還是中長期重要投資方向，但老經濟則有機會迎來補漲機會，產業均衡配置還是主邏輯。而陸股短期漲多回檔後，預期上證指數將維持 3100~3500 區間震盪。

投資人若想布局陸股，可從 A 股 ETF 著手，主因 A 股的產業配置均衡，老經濟與新經濟的雙循環，正與十四五規劃不謀而合，從元大 MSCI A 股 ETF(00739-TW) 於今年 10 月 28 日進行首次收益分配，每受益權單位數可分配收益為 0.5 元，約當殖利率為 2%，更在短短一週 (11 月 4 日) 即順利完成填息，就可以看出中國 A 股的成長動能仍十分強勁，建議投資人可逢低長線佈局。