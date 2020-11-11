金融、塑化扮領頭羊 台股大漲180點收最高13262點 續創歷史新高

美股周二漲跌互見，科技股續疲，不過，台股今 (11) 日開低走高，金融及塑化族群扮演領頭羊，加上電子股回穩，帶動加權指數強彈逾百點，終場上漲 180.47 點或 1.38%，收在最高點 13262.19 點，續創歷史新高，成交值 2390.5 億元。

美國科技股持續下跌，台積電今日開低，盤中股價翻紅走穩，帶動電子股整體走勢，終場上漲 1.3%，收在本日最高 457 元；鴻海、大立光及聯電也同步翻紅，不過，聯發科遭遇賣壓，一度跌至 662 元，終場下跌 1.5%，收在 676 元。

金融族群持續獲得法人青睞，其中富邦金累計前 10 月穩坐獲利王，EPS 首度見到 7 元破紀錄，帶動今日股價大漲逾 4%，中信金、兆豐金、國泰金、玉山金等權值股也都有 1-3% 的漲幅。此外，塑化族群也扮演撐盤主力，台塑化受油價回升激勵，股價強漲逾 7%，台塑、台化及南亞則上漲 3-5%，漲勢相當強勁。

觀察其他盤面焦點，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯 - KY 第 3 季獲利創 17 季高點，激勵股價衝上漲停 105.5 元。PCB 大廠欣興及生技股合一被納入 MSCI 全球標準型指數成分股，今日股價受激勵上漲 2-4%。