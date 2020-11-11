〈MSCI調整〉台股三大權重全數遭降 全球新興市場指數連7降

MSCI 今 (11) 日公布權重調整，台股三大權重全數遭降，其中，MSCI 全球新興市場指數更是已經連 7 降，最新權重將在 11/30 收盤生效。

在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 12.80% 下調至 12.47%，調降幅度為 0.33 百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 14.22% 下調至 13.95%，調降幅度為 0.27 百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.62% 下調至 1.61%，調降幅度為 0.01 百分點。以「MSCI 全球新興市場指數」來看，台股在近七次 MSCI 調整連續被下調權重。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 2 檔，分別為欣興、合一，刪除 2 檔為福懋、長榮航，指數成分股將維持 87 檔，並有 13 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股欣興，其變動權重為 0.42%，權重調降最多的成分股為台積電，變動權重為 - 0.23%。

本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加了 0.81%；而調降的部分，本次權重調降最多之國家為台灣，權重被下調 0.33%。但台灣在本次調整後，在該指數中仍維持在第二大權重國家，僅次中國。

儘管台股三大權重全都遭降，但投信法人舉出台灣有基本面良好的優勢，他表示，2020 年下半年各國經濟開始從新冠肺炎疫情衝擊中恢復，台灣因防疫得宜，經濟受影響程度較小，根據國發會統計，9 月的景氣對策信號已經連續第 2 個月亮出綠燈，景氣領先、同時指標也持續上升，根據行政院主計總處 10 月公布數據，台灣第 3 季經濟成長率優於原預期，上修至 3.33%，顯示出台灣經濟逐漸回溫趨穩。另台灣受惠於 5G 通訊及遠距商機題材持續發酵，以及因疫情及貿易戰產生的轉單效應，使得國內出口於近月有相當亮麗的表現，金額更創下歷史新高紀錄。

綜觀國際情勢，當前還是聚焦在美國總統大選後續的影響上，拜登在無意外的情況下將當選美國總統，然川普尚未認輸，有意打漫長的法律戰，對於市場矚目的疫情刺激法案川普可能先採取擱置，而拜登在上任後也將會面對參、眾議院由兩大政黨分治的狀況，較難推動大型財政政策，如此一來可能會造成市場下行風險，然聯準會已在 11 月 FOMC 會後決議貨幣政策維持不變，並表示若有必要的話會加碼寬鬆貨幣政策。其他各國央行同樣維持寬鬆貨幣政策，全球資金充沛，對新興市場實屬利多。