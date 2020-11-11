〈台股盤中〉金融、塑化族群領軍大漲百點 一度站上13212點再寫新高

台股今 (11) 日小跌 14.68 點開出，但在金融、塑化族群領軍下，指數翻紅開高走高，盤中大漲逾百點，站上 13200 點，最高來到 13212.24 點，再創歷史新高點，預估成交量達 2300 億元。

觀察盤面上資金轉往金融傳產股移動，電子權值股走勢相對平淡，電子族群盤中成交占比降至約 58%，不及 6 成，蘋概三王中，僅台積電由黑翻紅，漲幅在 1% 以內，鴻海、大立光都在平盤上下震盪，聯發科跌幅則超過 1%。

盤面上強勢族群集中傳產相關類股，受惠新冠疫苗問世，國際原油價格持續反彈，台塑四寶今強勢表態，台塑、台塑、台化漲幅均超過 3%，南亞也有 1% 漲幅。

金融族群中，富邦金坐穩獲利王，前 10 月每股賺進 7 元，創歷史紀錄，今股價漲幅超過 3%，帶動中信金、元大金、新光金、玉山金漲幅也超過 2%。

盤面上弱勢族群則集中在觀光、航運股，受惠疫情昨日全面大漲，今日股價回檔休息，包含劍湖山、新天地、鳳凰、陽明跌幅皆超過 3%，華航、長榮航跌幅也超過 2%。

新台幣則持續強勁升值，早盤再度升值逾 3.45 角，來到新台幣 28.511 元兌換 1 美元，再戰彭淮南防線 28.5 元。

法人表示，台股今在塑化、金融族群領軍下，加上電子權值股持穩，再度攻上歷史新高，但台股在最新 MSCI 季度調整中，三大權重全數遭到調降，建議投資人居高思危，留意具題材、營運展望較佳個股。