MSCI降權重 法人：台股具三大利基 電子股明年首季不淡

MSCI 今 (11) 日公布權重調整，台股三大權重全數遭降，不過，台股指數逆勢大漲超過百點，最高來到 13212.98 點再寫新高紀錄，凱基投顧指出，台股受惠出口成長、數位經濟提早來臨以及 5G 手機滲透率快速拉升，將支撐台灣科技股第四季旺季、明年第一季淡季不淡，有助延續多頭表現。

凱基投顧指出，拜登確定當選美國總統，雖然國會分屬兩黨導致難有大規模刺激措施，但加稅動作以及健保改革等不利於市場的左傾政策，也難以在國會通過，反而有利股市。

就投資方向來看，凱基投顧認為，美元將會續貶、加上中國景氣復甦明確，仍看好美股表現，惟短線須注意在選舉爭議下，風險偏好將下降，屆時可能會看到評價面驅動的股市下修，而美元短線也將因避險需求而回升，此時又是股市絕佳的買點，建議留意景氣持續復甦的題材，並持續關注疫情與疫苗進度，預期美國企業獲利會持續上修。

台股方面，美國總統大選不確定因素排除後，市場將重新聚焦在景氣復甦的強弱，凱基投顧說明，由於新冠肺炎疫情發生後已帶動民間消費出現結構性的改變，即減少服務型消費 (諸如旅遊、航空、餐飲) 轉而增加許多商品型的消費 (諸如電子產品、健身用品、居家修繕)，此對以出口導向的台灣、韓國等出口型經濟體將實質受惠。

其次，疫情也帶動數位經濟提早來臨，進而增加 PC、NB 和平板等新增需求，並衍生出雲端資料中心持續建置需求，尤其適逢蘋果推出首款 5G iPhone，不僅帶動本身換機需求，也刺激全球 5G 手機滲透率快速拉升，在 5G 手機的內涵價值較 4G 手機提升 15-20% 下，有利電子零組件廠商獲利品質提升。