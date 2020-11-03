教育不必等 零歲養成財富 凱基證提主被動二大投資策略

許多父母在孩子一出生即開始規劃儲蓄子女的教育基金，在過去，由於投資選擇少、理財商品較不盛行，多是選擇定存或申購儲蓄型保險為子女早早理財，不過，隨著金融商品多元化，凱基證券今 (3) 日指出，對忙碌的家長而言，「定期存股」已成為投資理財的便利新選擇，而偏好主動投資者，於 10 月 26 日上路的「盤中零股交易」則成為另一項不錯的選擇。

凱基證提供家長儲蓄子女教育基金的理財計劃。(圖：凱基證提供)

近幾年隨著數位化、行動化時代來臨，間接帶動數位金融、電子交易和多元理財商品的發展，而協助家長儲蓄子女教育基金的理財計劃，更是各家金融業者積極耕耘的市場。

凱基證券表示，逐年放寬的股市交易政策，讓育兒族、小家庭更容易進入股市，

有感於家庭理財、親子族群的理財需求大幅提升，《凱基樂活投資誌》雙週刊透過 LINE 官方帳號定期發行，深入溝通以投資為主、樂活為輔的實用資訊，邀稿理財作家專欄分享財商教育、零用錢投資、為小孩定期定額存一桶金等議題，搭配由財經主播劉涵竹由淺入深的達人專訪影音，協助新世代父母搞懂股市和 ETF，也能為準備子女教育基金多盡一份心力。

舉例來說，2017 年台股開放定期定額買股業務後，對於沒有多餘時間盯盤的家長來說，只要透過券商帳戶一次性設定，選擇具高殖利率特性股票，每個月依自身資金分配預定扣款金額，同樣可享有投資公司每年發放的股息，而凱基證券就擁有超過 200 檔個股及 ETF 投資標的，堪稱業界最多。

而針對喜歡主動投資、自行管理和獨立操盤，卻礙於沒有充足資金買賣整張股票或投資高價個股，凱基證則認為，可善用「盤中零股交易」新制。

凱基證解釋，10 月 26 日起在普通交易時段將可買賣零股，買賣委託時間為上午 9:00 至下午 1:30，並於上午 9:10 起開始撮合，每 3 分鐘以集合方式撮合成交，零股交易買賣委託以限價為限，未成交委託不保留至盤後零股交易時段，新制度可提高成交率、流動性，活絡交易。

凱基證券現正熱烈舉辦「盤中零股交易三重抽」和「定期定額買股抽好禮」活動，針對盤中零股交易給予投資人操作建議，只要於 12 月 31 日前完成指定任務，還有機會抽中 Switch Lite、LINEPOINTS 1000 點及氣泡機多項好禮。