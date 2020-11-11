三大家族密會 「大新光」整併之路進入關鍵時刻

成立超過 75 年的泛新光集團，在吳家四兄弟各自登山 30 多年後，攜手合作的可能性隱然浮現。《財訊》報導指出，11 月初，吳家、林家、洪家等新光集團大股東家族代表，出席集團核心控股公司「新勝」的股東會，主題正是討論龐大事業體的股權與經營權怎麼分配，其中新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 是否走向整併之路，成了外界關注焦點。

根據《財訊》報導，創辦人吳火獅 1986 年以 67 歲壯年驟然辭世，來不及交代事業版圖如何劃分，吳東進遂以長兄之姿，繼承包括新光人壽等新光集團主要事業體，吳東賢另成立新光投信、吳東昇成立台証證券也投入政治，最有企圖心的吳東亮更是咬牙不向大哥拿錢，自行募資百億元，在新銀行申請截止的最後一刻申設台新國際商業銀行，成為一方之霸。

2002 年年初，新光金和台新金原已各自成立金控，但 6 月 25 日差點上演大和解。吳東進與三弟吳東亮聯袂宣布，準備於隔年 1 月合併成「台灣新光金控」。不料，吳東進竟於一周後公告新壽為強化財務體質，將一舉提列 196 億元的責任準備金，造成當年度財測降至每股虧損 3.93 元，吳東亮隔日便宣布合併案告吹。

新壽幾次在投資踩雷慘虧，產品銷售又消極守成，資產規模和獲利逐漸被國泰、南山及富邦超越。反觀吳東亮的台新金，卻在一片不看好中逆勢擴張，在競爭激烈的消費金融市場中，與中信、國泰、富邦分庭抗禮。

(財訊提供)

《財訊》報導指出，吳家四兄弟中，吳東進溫文仔細、事必躬親，比較像「吳科長」；而吳東亮策略大開大闔，最有乃父之風，不過，歷經多次變動內耗，泛新光流失不少高階經營人才，相較蔡家和辜家，吳家中生代人才青黃不接，恐怕會是新光帝國重振雄風的最大危機。