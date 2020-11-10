GOLF聯盟三大方向搭建產官學合作 明年底拚150家企業加入

由友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 共同發起的 GOLF 學用產學聯盟，今 (10) 日舉辦社團立案發布會，首屆理事長暨緯創副董事長黃柏漙表示，GOLF 將透過三大方向搭建產官學橋樑、強化人才培育，目標明年底聯盟企業將從現階段 44 家擴大到 150 家加入。

黃柏漙表示，GOLF 將號召各產業共同參與、提供學生更多實習機會，聯盟現階段也有三大目標，包含企業回饋、設置教育發展及聯盟推廣委員會、搭建學生與企業多對多交流，將產業上中下游知識以產業鏈整合，目前聯盟已有 44 家企業、55 所大專院校加入。

黃柏漙進一步指出，緯創旗下線上教育平台緯育也預計 11 月在 GOLF 教育平台上線，而現階段聯盟企業主要以資通訊、科技產業為主，下一階段將邀集金融、電競等線上產業共同參與，目標明年底企業聯盟將達 150 家。

GOLF 學用接軌聯盟 10 月已正式立案成為社團法人，未來將由緯創旗下緯育統籌實習培訓運營、力成 (6239-TW) 規劃推動教育發展事務、微星 (2377-TW) 負責對外宣傳推廣、新加坡商鈦坦科技則投入公關事務推動。

另一方面，科技部長吳政忠、教育部政務次長劉孟奇今也蒞臨社團立案發布會，黃柏漙表示，希望透過產官學三方合作，推動科技化學習，協助台灣人才培育。