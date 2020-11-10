新冠疫苗利多頻傳 仍需冷靜看待

美國當地時間周一 (9 日) 輝瑞、BioNTech 宣布新冠疫苗第三期試驗顯示疫苗安全有效性逾 90%，比最佳的預期還要好。同時中國國藥集團製作出的新冠疫苗也已出口至中東地區。

在市場期待新冠疫苗可望解救目前全球經濟困境之際，已有專家提出警告表示，不應對輝瑞公布的「有限數據」感到太興奮，這當中仍有許多問題有待釐清，包含還不知道注射過疫苗的人是否就不再傳播病毒、疫苗免疫力可以持續多久等。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任 Michael Osterholm 指稱，現在就給這項新疫苗的研究下定論還太早。他表示，「我不想潑冷水，但我只希望大家能現實一點，為了使疫苗真正發揮最大作用，它還必須能減少嚴重疾病發病率和死亡率，但對這一點我們還一無所知。」

(圖片: AFP)

輝瑞公司負責疫苗臨床研發的高級副總裁 William Gruber 也稱，目前的數據分析並不包含任何嚴重病例，但隨著研究的進行，可能會涵蓋其中。意味著該疫苗對嚴重疾病的預防能力仍是未知數。

此外，疫苗有效率不等同於「完全預防感染新冠病毒」，而是「避免成為有症狀感染者」（所以不包括預防無症狀感染）的有效性，這與「阻止」90% 的感染是有不同差別。

雖然第三期實驗成果向全球射出一個振奮人心的訊號，特別是在這個歐美疫情二度爆發的緊張時期，但疫苗究竟何時才能投入使用，又需要花多久才能真正結束疫情，是存在很大的不確定性。

依照輝瑞的計劃，下周之前即可累積這些志願者兩個月的安全數據，如果沒有不可預見的問題，有機會在本月份就能申請美國的緊急使用授權。

如果成功獲得授權，美國主管機關將迅速介入主導，決定疫苗分發的流程，只有到那時疫苗分發才算正式開始。意指在一切順利情況下，疫苗將在 12 月底，或明年 1 月初上市。

