疫苗報捷低溫冷藏運輸成潛在贏家？五檔冷凍供應鏈受惠股出列

美國製藥巨頭輝瑞 (PFE-US) 和德國生物技術公司 BioNTech 周一 (9 日) 宣布新冠肺炎疫苗臨床數據發現具有高達 9 成保護效力，不過疫苗分送期間需維持低溫冷藏，若未來順利核准有望推動相關需求，五檔相關冷凍運輸供應鏈受惠股也成為市場新焦點。

輝瑞與 BioNTech 周一表示，若疫苗最終順利核准， 2020 年將能供應全球高達 5000 萬劑疫苗，2021 年將增至 13 億劑，不過，疫苗需要在零下 70 度環境運輸及保管，意味著未來幾年疫苗的全球發放可能推升冷凍與運輸的需求。

擁有冷凍運輸和疫苗分銷約 25 年經驗的 Blueye 執行長 Jean-Pierre Emond 近日接受瑞銀 (UBS) 訪問時表示，未來疫苗運輸狀況、特別是輝瑞和 BioNTech 所提出的攝氏負 70 到負 80 度的保藏需求， 將驅使供應鏈需跟進並升級相關特殊低溫設備，以搶下運輸大單。

以往一般的冰箱中溫度設置大約為攝氏負 20 度，而初期新冠肺炎疫苗的運輸將需要一些特殊的處理，而攝氏負 78 度的乾冰 (固態的二氧化碳) 較合乎配送溫度區間，因此，巴隆周刊表示，冷凍供應鏈中具乾冰技術處理具有專業知識與經驗的五檔股票有望受惠。

首先為專門為運輸業者提供冷藏技術設備與方案的英格索蘭 (Trane Technologies) (TT-US) 和開利 (Carrier Global) (CARR-US)，兩企業皆具備冷鏈供應鏈專業知識，以及乾冰技術與運輸的整合能力。據統計，目前所有該產業分析師中，約有 4 成分析師給予英格索蘭買進評等，而開利則有 5 成分析師給予買進評等。

物流業者 Knight-Swift (KNX-US) 也提供冷藏卡車等其他類型的運輸，目前 Knight-Swift 的 2021 年預估本益比為 12 倍，遠低於標普 500 指數的 21 倍，且約有 8 成的分析師認為值得買進。

最後，還包含國際物流業優比速 (UPS-US) 以及和聯邦快遞 (FDX-US)，兩家公司皆有提供醫療貨物的運輸服務，不過由於疫情期間搭上電商成長趨勢，周一 (9 日) 都遭遇小幅拋售潮。聯邦快遞目前仍有 7 成分析師認為可以買進，UPS 也有 5.5 成。