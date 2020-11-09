多頭火力全開 台股放量改寫歷史新高13149點 大漲153點收13127點

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，金融市場不確定因素消除，帶動美股期指今 (9) 日強勢大漲，亞股同步上演慶祝行情，台股開盤即站上萬三，攻破歷史高點，衝上 13149.9 點，多頭火力全開，半導體、電子股買氣熱絡，終場指數收在 13127.47 點，上漲 153.94 點或 1.19%，成交值放大至 2193.74 億元。

台積電 ADR 上周五收 91.41 美元創歷史新高，帶動今日股價續揚，上漲 1.3%，終場收 458.5 元，市值攀至 11.88 兆元；晶圓代工廠聯電重獲法人青睞，股價漲逾 4%，收 31.8 元；股王大立光也開高走高，大漲近 4%，收 3265 元。此外，鴻海、華碩、日月光投控、富邦金、中租 - KY、國巨等權值股漲勢也不俗。

IC 設計族群走勢分歧，創意、敦泰、驊訊、通嘉均亮燈漲停，原相、聯詠、譜瑞 - KY、致新等多檔也吸引買盤進駐；不過，指標股聯發科開高走低終場收小漲，股后矽力 - KY 股價劇烈震盪，開盤以 2570 元跳空漲停後，隨即遭遇賣壓，一度跌逾 5%，高低振幅多達 15%。

第 4 季全球運價維持高檔，貨櫃航運股再度躍居盤面焦點，長榮、陽明均漲逾半根停板，創波段新高，萬海也亮燈漲停；海空運承攬業者台驊投控、散裝航運股中櫃同步漲近 5%，買氣相當熱絡。

市場不確定因素消除後，連結恐慌指數 VIX 的富邦 VIX 今日開盤大跳水，跌破 4 元關卡，成交量高達 41 萬張，富邦投信上午緊急於官網公告，富邦 VIX 溢價已超過 10%，提醒投資人注意風險。